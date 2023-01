Allarme a Londra | trovato dell’uranio in un pacco all’aeroporto di Heathrow

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’antiterrorismo britannica ha aperto un’indagine su uncontenente uranio,due settimane fadi, a. Secondo Scotland Yard, il materiale è stato scoperto di un corso di un controllo di routine. “Voglio rassicurare il pubblico che la quantità di materiale contaminato era estremamente ridotta ed è stata valutata dagli esperti come una minaccia per il pubblico”, ha dichiarato un dirigente della polizia dell’area metropolitana di, la Met, che ha attivato l’unità antiterrorismo. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, citato da La Repubblica, ilè arrivato su un volo dall’Oman il 29 dicembre scorso. A rilevare l’uranio sarebbero stati gli scanner dell’aeroporto, mentre il carico veniva portato a un deposito ...

la Repubblica

...Wellcome Center e della Gatsby Computational Neuroscience Unit dell'University College di. A ... "Se suonasse unantincendio, le persone all'interno di un edificio saprebbero ...Se confermata, sarebbe una mossa significativa che complicherebbe ancora di più le già ardue relazioni trae l'Iran, inclusi i negoziati sul nucleare di Teheran, poiché i "custodi della ... Allarme a Londra, trovato uranio in un pacco all’aeroporto di Heathrow Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alla faccia dell’allarme energia, del caro-bollette e della drammatica crisi idrica (dal blog di Paolo Martini) ...