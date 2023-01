Allaccio abusivo alla rete elettrica | due denunce a Napoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un’abitazione in Via Calata Capodichino, a, occupato da una donna, l’intero impianto che alimentava l’appartamento di una 68enne era collegato abusivamente al cavo portante dellanazionale. La rilevazione dei consumi era falsata, viziata dall’assenza di un contatore. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un servizio di controllo. Nello stesso stabile ma al piano terra accadeva lo stesso. A beneficiare di elettricità a costo zero anche il figlio della donna, titolare di un’officina meccanica. Il danno economico è ancora in fase di quantificazione. Nell’officina sono state documentate la gestione illecita dei rifiuti speciali e l’emissione in atmosfera di fumi. E ancora, nel bilancio anche maltrattamento di animali. 5 i cani ospitati nell’attività, visibilmente ...

