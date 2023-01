Alis e We - Unit | soluzioni creditizie e finanziarie pronte per essere consegnate ad aziende | lavoratori | famiglie

L'Informatore Navale

", ha aggiunto, " si riconosce pienamente nei pilastri principali su cui si fonda l'attività di We -: professionalità, concretezza e visione innovativa attraverso l'utilizzo di nuove ...... è quanto si propongono di realizzare i responsabili digrazie all'ingresso nell' associazione logistica dell'intermodalità sostenibile guidata da Guido Grimaldi di We -, società con oltre ... Informatore Navale » Blog Archive » MEDIAZIONE CREDITIZIA: WE ... Guido Grimaldi: “Professionalità, concretezza e visione innovativa sono i pilastri principali su cui si fonda l’attività di We-Unit e in cui ALIS si riconosce” “L’ingresso in ALIS di We-Unit con oltr ...(FERPRESS) – Roma, 11 GEN – “L’ingresso in ALIS di We-Unit con oltre vent’anni di esperienza, è motivo di grande orgoglio e rappresenta un ulteriore importante elemento di trasversalità per la nostra ...