Alice Campello lascia la terapia intensiva | Morata | “Ora sta meglio”

ilgazzettino.it

Dopo la nascita della quarta figlia, Bella"è già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera, sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella". Lo scrive su Instagram Alvaro Morata, dopo il problema che ha portato sua moglie ...Siamo felicissimi di annunciare che la bellissima e stimolante influencer, modella e moglie dell'ex giocatore della Juve Alvaro Morata, si è ripresa ... Complicanze dopo il parto: Alice Campello esce dalla terapia intensiva e abbraccia Bella. Come stanno madre e Dopo la nascita di Bella, Alvaro Morata è tornato su Instagram per rassicurare i follower sullo stato di salute di Alice Campello.(Adnkronos) - Alice Campello "è già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera, sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella". Lo scrive su Instagram Alvaro Morata, dopo il problema che ha porta ...