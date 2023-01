Alice Campello lascia la terapia intensiva e abbraccia la piccola Morata | “Giorni peggiori della mia vita”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una notizia, la più bella, la nascita di una nuova. Un’altra, la più drammatica, le condizioni gravimamma dopo il parto. Ha aspettato qualche ora Alvaroper annunciare la nascitasua bambina e poi, ha dovuto, con il cuore pieno di dolore, raccontare anche quello che stava succedendo ad. L’influencer purtroppo, dopo il parto, ha avuto delle complicazioni e le sue condizioni hanno richiesto un ricovero in. Oggi il calciatore spagnolo, racconta quelle ore drammatiche, parla di come quelli appena vissuti siano stati i più difficilisua. Da una parte la grande felicità per laappena nata, dall’altro il terrore per quello che stava ...

La Gazzetta dello Sport

, moglie di Alvaro Morata, è uscita dalla terapia intensiva dopo il parto. L'annuncio e i dettagli Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus, ha dato un aggiornamento sulle condizioni ...Leggi Anche, pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata Gioia e preoccupazione si alternano nel cuore di Alvaro Morata mentre pubblica il post social. La felicità per l'arrivo ... Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva Una notizia, la più bella, la nascita di una nuova vita. Un’altra, la più drammatica, le condizioni gravi della mamma dopo il parto. Ha aspettato qualche ora Alvaro Morata per annunciare la nascita de ...Alice Campello ha dato alla luce la sua quarta figlia, Bella, ma a seguito di qualche complicazione è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Navarra. Lo ha annunciato suo m ...