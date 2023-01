Alice Campello in terapia intensiva dopo la nascita della quarta figlia. Il marito Álvaro Morata rassicura i follower

La Gazzetta dello Sport

e Alvaro Morata, il battesimo dei gemellini Alessandro e Leonardo è per pochi intimi - guarda STA RECUPERANDO - Ma è lo stesso attaccante dell'Atletico Madrid a rassicurare i follower: ...Alvaro Morata ha parlato delle condizioni di salute della moglie sui ... Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva L'influencer, già madre di Alessandro, Leonardo ed Edoardo, è sotto osservazione. «Ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto preoccupare molto», ha scritto il marito su Instagram, «Ma è forte e ...Con un annuncio congiunto Alvaro Morata e Alice Campello hanno fatto sapere che è nata la quarta figlia, di nome Bella È nata la quarta figlia di Alice Campello e Alvaro Morata Fiocco rosa per Alice ...