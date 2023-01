Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto | paura per la compagna di Alvaro Morata

La Gazzetta dello Sport

e Alvaro Morata, il battesimo dei gemellini Alessandro e Leonardo è per pochi intimi - guarda STA RECUPERANDO - Ma è lo stesso attaccante dell'Atletico Madrid a rassicurare i follower: ..., la moglie italiana dello spagnolo Alvaro Morata è ricoverata in terapia intensiva per delle complicazioni post - parto. Lo riporta l'edizione online del quotidiano spagnolo Marca, ... Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva Per alcune complicazioni dovute al parto Alice Campello sarebbe stata ricoverata in terapia intensiva dopo la nascita della figlia.È nata Bella, la figlia del calciatore Alvaro Morata e dell’influencer e imprenditrice Alice Campello. Dopo la nascita della quartogenita per l’influencer è ricoverata in ospedale a Madria ...