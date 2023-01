Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto | le parole di Alvaro Morata

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Social. . Dove essere un momento di grande gioia per la coppia più amata da web e invece non è stato così.tre figli maschi, in casaè arrivato il primo fiocco rosa: Bella è nata il 9 Gennaio 2023, ma purtroppo per la madre della piccola c’è stato qualche problemino di salute e il ricovero immediato in sala di rianimazione. La terribile notizia è stata data dal calciatore stesso attraverso un lungo e commovente post su Instagram. I fan dell’influencer sono davvero molto preoccupati.Leggi anche –> “Uomini e Donne”, Luigi Mastroianni è diventato papà: svelato il nome del bambinosono diventati genitori della loro quartogenita: Bella è nata il 9 Gennaio 2023.il ...

La Gazzetta dello Sport

La felicità, la gioia prima. E poi la paura, la preoccupazione.e Alvaro Morata hanno avuto la loro quarta figlia, Bella, nata lunedì 9 gennaio in Spagna, in Navarra . Sta bene la figlia dell'ex attaccante della Juventus e della nazionale spagnola, ...Il calciatore 30enne con un post rivela le drammatiche complicazioni sorte per la moglie L'influencer e stilista 27enne ha dato alla luce la sua quarta figlia, Bella, moglie dell'ex attaccante della Juventus, ora all'Atletico Madrid, Alvaro Morata , è in terapia intensiva dopo il parto . A svelarlo è il calciatore 30enne con un post. Il 9 gennaio l'... Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva A causa di alcune complicazioni post-parto Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, si trova ricoverata in terapia intensiva. Il ricovero in terapia intensiva di Alice Campello, Morata: “vi terremo ...Alice Campello è la moglie di Alvaro Morata. Le sue condizioni di salute dopo il parto stanno preoccupando il mondo intero. Cosa sappiamo