Alice Campello fuori dalla terapia intensiva e fuori pericolo | l’annuncio di Morata

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella giornata di lunedì 9 gennaio è nata Bella, la quarta figlia della coppia formata da Alvaroe da. Precedentemente la coppia, che si è sposata a Venezia nel giugno del 2017, aveva dato alla luce già 3 figli: i gemelli, Alessandro e Leonardo, nati nel 2018 e il terzogenito, Edoardo, nato nel 2020.ieri su Instagram: “è forte” Dopo il parto della quarta figlia, nella serata di ieri, era stato pubblicato daun post su Instagram che recitava: “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto.é forte e un po’ alla volta sta recuperando.Ora si trova nella...

