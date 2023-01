Alice Campello fuori dalla terapia intensiva | c’è l’annuncio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), moglie di Alvaro Morata, è uscitadopo il parto.e i dettagli Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus, ha dato un aggiornamento sulle condizioni didopo il parto. PAROLE – «Ciao a tutti.ora è uscita dall’unità died è nella stanza molto meglio e si sta riprendendo con Bella. Sto ancora assorbendo tutto quello che è successo. Grazieper avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti dentro. Sei la cosa migliore che mi ...

moglie di Alvaro Morata, è uscita dalla terapia intensiva dove ha passato i giorni successivi al parto: la notizia è stata diffusa dal marito, Alvaro Morata. Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva