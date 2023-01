Alice Campello esce dalla terapia intensiva dopo il parto | Morata | “I giorni peggiori della nostra vita”

ilgazzettino.it

Dalla gioia per la nascita di Bella Morata alla preoccupazione per le condizioni di. Gli ultimi giorni sono stati decisamente agitati in casa dell'attaccante dell'Atletico Madrid, in apprensione per sua moglie e, ovviamente, l'ultima nata, prima femminuccia dopo ben ...sta meglio. Dopo il grosso spavento per le complicanze post parto che l'hanno fatta finire in terapia intensiva , le sue condizioni di salute sono in progressivo miglioramento. Lo ha ... Complicanze dopo il parto: Alice Campello esce dalla terapia intensiva e abbraccia Bella. Come stanno madre e VENEZIA - "Alice Campello ha già lasciato la terapia intensiva ed è in camera, si sta riprendendo con Bella". Comincia così il testo che Alvaro Morata ha scritto sul proprio profilo Instagram per annu ...Sospiro di sollievo per Alice Campello, la moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata, ricoverata in terapia intensiva per complicanze dopo il parto. A fornire aggiornamenti rassicuranti sulle condi ...