Alice Campello come sta | gli auguri vip Chiara Ferragni | «Riprenditi | tesoro»

La Gazzetta dello Sport

Scopriamo cosa c'è da sapere su: dall'amore per la moda a un matrimonio da sogno con Alvaro Morata, tutto sullo fashion blogger! Classe 1995,è nata a Mestre il 5 marzo, sotto il segno dei Pesci. Chi ...Leggi Anche, pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata Gioia e preoccupazione si alternano nel cuore di Alvaro Morata mentre pubblica il post social. La felicità per l'arrivo ... Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva Alvaro Morata e Alice Campello genitori per la quarta volta, la meravigliosa modella dopo il parto è ricoverata in terapia intensiva, parla il calciatore."Un po' alla volta sta recuperando", le parole del calciatore. Ecco cosa successo ad Alice dopo la nascita della piccola "Bella".