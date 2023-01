Alice Campello come sta | gli auguri vip Chiara Ferragni | ' Riprenditi | tesoro'

La Gazzetta dello Sport

La felicità, la gioia prima. E poi la paura, la preoccupazione.e Alvaro Morata hanno avuto la loro quarta figlia, Bella, nata lunedì 9 gennaio in Spagna, in Navarra . Sta bene la figlia dell'ex attaccante della Juventus e della nazionale spagnola, ...in terapia intensiva dopo il parto : la notizia è stata diffusa dal marito, il calciatore Alvaro Morata , che insieme alla gioia per la nascita della figlia Bella si è trovato a ... Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva Alice Campello è la moglie di Alvaro Morata. Le sue condizioni di salute dopo il parto stanno preoccupando il mondo intero. Cosa sappiamoDopo lo spavento dei fan, dato il silenzio della coppia, la splendida notizia è giunta: è nata Bella Morata. Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori per la quarta volta. La… Leggi ...