ilgazzettino.it

e Alvaro Morata sono molto amici di Paulo Dybala e della compagna Oriana Sabatini. Proprio per questo motivo la coppia avrebbe scelto il calciatore argentino e la compagna per ...E i siti argentini osannano 'el papelon', il ringraziamento ai medici dopo la paura e il messaggio a Morata: 'Sei il miglior regalo di Dio' Il video emozionante La risposta di Casio a ... Alice Campello torna sui social, il video con Bella dall'ospedale: «Grazie per esservi preoccupati per me». Po Alice Campello sta recuperando le forze. Dopo aver dato alla luce la piccola Bella, la moglie di Alvaro Morata ha avuto alcune complicazioni ed è stata ricoverata per diverse ore nel reparto ...MESTRE - Alice Campello ha appena dato alla luce la sua bambina Bella, quarta dopo i gemellini Alessandro e Leonardo e il terzo bambino, ...