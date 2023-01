Alessandro Del Bono rapinato a Milano | sfondato il vetro della Ferrari per prendergli l’orologio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Hannoile gli hannoPatek Philippe, modello 5140, in oro bianco, del valore di 40mila euro. Vittima l’amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici spaDel, marito dell’ex moAfef Jnifef. Il manager stava rientrando a casa, in zona corso Monforte, ma mentre entrava nel garage a bordosuaha visto un uomo – volto coperto da un casco integrale – colpire e spaccare ildel finestrino con il calcio di una pistola e infilare una mano per portargli viaPatek Philippe, modello 5140, in oro bianco, del valore di 40mila euro. Ilre è poi fuggito a ...

ilmessaggero.it

...sentito in audizione i direttori generali degli assessorati all'Industria e al Turismo... Nel settoreturismo, la cifra più importante (15,7 milioni di euro) è destinata al finanziamento ...Lo ha detto a 'Omnibus', su La7, il presidente dei deputati di Forza ItaliaCattaneo, ...hanno consentito l'aumento dell'Isee per usufruire degli sconti sulle bollette e l'incremento... Afef, il marito Alessandro Del Bono rapinato a Milano: vetro della Ferrari rotto per rubare l'orologio da 40mi L'influencer, già madre di Alessandro, Leonardo ed Edoardo, è sotto osservazione. «Ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto preoccupare molto», ha scritto il marito su Instagram, «Ma è forte e ...Un modus operandi da trasfertisti. Uno a piedi e uno in scooter ad aspettarlo, più altri due di copertura. Il blitz in pieno centro è andato in scena attorno alle 20… Leggi ...