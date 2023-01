Alessandra Matteuzzi | “stordire con una mazza | dove è più difficile rintracciare un cadavere” | così l’ex compagno si preparava al femminicidio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Pianificava l’annientamento della sua ex fidanzata e faceva ricerche online per capire come. Giovanni Padovani, arrestato a Bologna per l’omicidio della ex fidanzata, è accusato ora di omicidio aggravato e i suoi dispositivi e pc sono stati sottoposti a consulenza tecnica-informatica. Questi i titoli di alcune ricerche: “Uccide ex a sprangate”, “Comeuna persona con una”, “Pena omicidio volontario”. Padovani attesesotto casa effettivamente la percosse a morte con un martello e con una panchina. Nelle oltre 300 pagine di elaborato del consulente Angelo Musella sono segnalate le ricerche digitate da Padovani, molte delle quali di interesse investigativo: “stalking e violenza sulle donne quanti anni di reclusione“, “pagare delle persone per picchiare”, “che ...

Corriere

Sono gli appunti che Giovanni Padovani , il killer di, aveva segnato sul proprio cellulare prima di uccidere a martellate la ex fidanzata, la sera del 23 agosto 2022. Nelle ...Così Giovanni Padovani aveva premeditato l' omicidio di. Per il massacro della sera del 23 agosto, quando aveva aspettato l'ex fidanzata sotto la sua casa in via dell'Arcoveggio,... Alessandra Matteuzzi, così Padovani pianificò il delitto. Le ricerche on line: «Martello e corda, poi carcere o fuga» Prima di uccidere la ex fidanzata, Giovanni Padovani aveva fatto delle ricerche sul web per organizzare il delitto perfetto. Tra gli appunti: "Come uccidere la moglie ed essere felici" ..."Uccide ex a sprangate", "Come stordire una persona con una mazza", "Pena omicidio volontario". Sono alcune delle centinaia di ricerche, fatte da inizio giugno 2022 fino poco prima del delitto e trova ...