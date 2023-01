Alba di terrore a Parigi | sei persone accoltellate alla stazione Gare du Nord

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)– Sei, tra cui un agente di polizia di frontiera, sono stateda un uomodiduquesta mattina intorno alle 6.45. Le forze dell’ordine hanno sparato all’aggressore che è stato prontamente bloccato. Si trova adesso in ospedale in prognosi riservata. Dei feriti, secondo quanto riporta Bfmtv citando il ministro dell’Interno Gérald Darmanin e fonti della polizia, uno “versa in condizioni più gravi degli altri”. “Due agenti hanno sparato tre volte e sono riusciti a neutralizzare l’individuo”, ha aggiunto il ministro intervenendo sull’emittente francese. L’aggressore è stato ricoverato e sarebbe – secondo le parole del ministro – tra la vita e la morte. Non aveva con sé documenti di identità. Il ...

Euronews Italiano

