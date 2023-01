Al via il fuorigioco semiautomatico in Italia | De Siervo | “Così Candreva sarebbe stato evidenziato”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Il famoso caso di(Juventus-Salernitana ndr), qui. La camera che non l’aveva individuato era televisiva, queste camere sono sestate per avere il campo coperto nella sua massima ampiezza”. A dirlo è l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De, nel corso della conferenza stampa a Lissone nel quale è stata annunciata l’introduzione delche partirà incon il derby di Supercoppa Milan-Inter del prossimo 18 di gennaio e poi scatterà anche in Serie A con l’inizio del girone di ritorno, fissato per il prossimo 27 di gennaio. “È un sistema che si sovrappone a quello televisivo e garantisce una raccolta dei dati ad hoc“, ha concluso De. SportFace.

