Al Nassr scatenato | pronta l’offerta per Sergio Busquets

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’Al, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, non intende fermarsi sul mercato. Il nuovo obiettivo èSecondo quanto riportato da ESPN,sarebbe in cima alla lista dei desideri dell’Al. Il 34enne spagnolo, di proprietà del Barcellona, avrebbe già ricevuto un’offerta da circa 13 milioni di euro annui. Il centrocampista è però anche nel mirino dell’Inter Miami di David Beckham che avrebbe voluto portarlo in Florida già nella sessione invernale di calciomercato.finirà la stagione con il Barcellona per poi decidere il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

