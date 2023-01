Al-Nasr | Cristiano Ronaldo vuole un giocatore della Juventus | colpo in vista?

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)prende in mano anche il mercato, scippo alla sua ex squadra per rinforzare la compagine Saudita Sembra arrivato come un uragano in quel dell’Al Nassrche, ancor prima di scendere in campo, ha già preso in mano la situazione suggerendo per il futuro und’élite attualmente in forza alla. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.