Ai Golden Globes trionfa Spielberg

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ancora una volta Stevenfa centro e si aggiudica per la quarta volta ilGlobe, premio considerato l'anticamera dell'Oscar. Miglior regia e miglior film drammatico, "The Fabelmans", in ...

... in una serata sobria ed essenziale, lontana dagli antichi sfarzi hollywodiani - Ancora una volta Steven Spielberg fa centro e si aggiudica per la quarta volta ilGlobe, premio considerato l'...LOS ANGELES " "Gli Spiriti dell'Isola" e "The Fabelmans" sono i migliori film del 2022 nella categoria commedia e dramma ai. Per la Hollywood Foreign Press Association, Spielberg si aggiudica anche il premio come miglior regista per "The Fabelmans". "Gli spiriti dell'Isola" di Martin McDonagh trionfa nella ...Vincitori Golden Globe 2023: tutti i film e gli attori premiati di Chiara Ugolini Categoria per categoria tutti i titoli di film e serie tv premiati questa notte. C'è anche un… Leggi ...I corrispondenti esteri hanno espresso i loro giudizi: ecco i vincitori che ci interessano ai Golden Globe. - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...