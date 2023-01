Aggressioni in ospedale | il governo verso una direttiva per garantire l’intervento delle forze dell’ordine I medici | «Basta turni di notte da soli»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A distanza di poche ore dall’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario, il ministro della Salute Orazio Schillaci intende proporre l’adozione di unache prevedarapidoin tutti i casi di violenza sui. A farlo sapere è il presidente della FederazioneAziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giovanni Migliore, dopo un incontro avuto poche ore fa proprio con il ministro. «Schillaci si farà promotore presso ildi una iniziativa per l’emanazione di unaspecifica da parte del ministero dell’Interno a tutte le Prefetture, per procedere in tempi certi e rapidi alla stipula dei protocolli operativi con le Aziende sanitarie per...

