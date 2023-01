Aggredita in ospedale | la specializzanda di Udine ha deciso | «Lascio la professione medica | farò altro»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «Lascerò la». Con queste parole, la specializzando di Chirurgia generale Adelaide Andriani,sabato scorso all’Gervasutta dimentre era di turno come guardia, ha confermato di non aver più intenzione di continuare a fare il medico. «Ci stavo pensando da tempo. Questo episodio è stata l’occasione per decidere di fare», ha detto la giovane dopo un incontro con il vicegovernatore del Friuli Venezia-Giulia, Riccardo Riccardi, che ha riportato le dichiarazioni di Andriani e riferito di aver avuto un colloquio oltre che con la 28enne anche con la collega Giada Aveni, intervenuta in difesa della. Il vicegovernatore ha inoltre precisato che «le due dottoresse ...

