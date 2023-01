Afragola | scoperto arsenale in un box auto | denunciati 2 incensurati

2a News

Adi carabinieri della locale stazione hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne del posto. I militari hanno controllato l'uomo nell'abitazione in cui era sottoposto agli ...... esibendo la propria carta d'identità, la polizia penitenziaria avevache in un pezzo di ... che li ha spediti ai domiciliari, Ferdinando Celardo e Gerardo Celardo, i due 34enni di... Afragola, scoperto arsenale in un box auto: 2 denunciati Afragola. Un “grappolo” esplosivo da 5 chili. È l’ordigno esplosivo artigianale rinvenuto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna all’interno di un box auto di un parco reside ...A distanza di una settimana dal Capodanno, continuano a essere scoperte testimonianze video di festeggiamenti pericolosi. L'ultima in ordine di tempo, è stata pubblicata sui canali social del deputato ...