Un kamikaze si è fatto esplodere a Kabul, in, davanti al ministero degli Esteri, facendo20 vittime. E' quanto riporta un collaboratoredella France presse che si trovava nelle vicinanze al momento dell'esplosione."Ho visto ...E' di5 morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco kamikaze davanti all'ingresso del ministero degli Esteri a Kabul, in. Lo ha riferito la polizia. "Un'esplosione è avvenuta oggi ... Afghanistan, almeno 20 vittime in un attacco suicida a Kabul - Il Sole ... Kabul, 11 gen. (askanews) - Un kamikaze si è fatto esplodere a Kabul, in Afghanistan, davanti al ministero degli Esteri, facendo almeno 20 vittime.E' di almeno 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco kamikaze davanti all'ingresso del ministero degli Esteri a Kabul, in Afghanistan. Lo ha riferito la polizia. (ANSA) ...