Aerei | negli Usa tutti i voli a terra per diverse ore Biden | «Non si sa quale sia la causa»

Corriere della Sera

...della Federal Aviation Administration - Faa - ha causato il blocco di tutti i voliStati ... ha detto Biden, evidenziando che, in ogni caso, attualmente glipossono atterrare in sicurezza, ...Tutti i volisono stati bloccati per diverse ore a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). In una dichiarazione alla Nbc, la Federal Aviation ... Aerei: negli Usa tutti i voli a terra per ore. Biden: «Non si sa quale sia la causa» La Federal Aviation Administration è riuscita a ripristinare il Notice to Air Missions, il sistema che allerta i piloti dei pericoli o delle modifiche ai servizi di volo ...WASHINGTON. La Federal Aviation Administration (Faa) ha annunciato di aver revocato la sospensione dei voli in Usa a seguito di un problema al sistema di notifica delle missioni aeree, la cui causa no ...