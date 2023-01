Addio all'ex senatore Antonio Muratore. Fu sindaco e assessore di Guidonia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Ci lascia un grande rappresentante del nostro territorio., Consigliere provinciale, Consigliere eregionale,e Sottosegretario,ha fatto la storia di”. Lo ha annunciato Marco vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. “Il suo ricordo rimarra’ sempre nella storia politica della nostra comunita’ – ha sottolineato Vincenzi – Desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia ed unirmi con affetto a loro in questo momento di grande dolore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

