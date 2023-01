Addio alla musica | Alessandra Amoroso e la scelta più dolorosa | un periodo terribile mai dimenticato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha raccontato di aver attraversato undurante il quale ha dovuto salutare lae prendersi del tempo solo per sé. È stata un’assenza forzata edella quale non ha mai parlato in televisione, ma ora è giunto il momento di rivelare quella sofferenza., tanto amata dai suoi fan, ha deciso di aprirsi e raccontare di quelche l’ha portata al limite, costretta a prendersi undi pausa con la paura di non poter più tornare a fare, che è la cosa che ama di più. Ne ha parlato durante una puntata di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, parlando di un momento molto particolare ...

Vanity Fair Italia

Non si conoscono le cause che hanno portatosua morte (così come la data precisa), ma la top model ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda. . Nata ad Amburgo da madre estone e padre ...Massimiliano Allegri ©LaPresseIsco, dopo aver dettoal Real Madrid, ha deciso, in estate, di ... Nei giorni scorsi è stato accostato con forzaSerie A. Calciomercato, Serie A lontana: la ... Tatjana Patitz, addio alla supermodella tedesca morta a soli 56 anni Quello di Lorenzo Insigne per i colori del Napoli. Inisgne: “Anche se non è facile mi piace vivere a Toronto”. “Avevo proposte in Italia ma come ho sempre detto, da napoletano e tifoso, in Italia avre ...Bruno era un luminare, impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Divenuto professore di Criminologia e medicina forense alla Sapienza nel 1987, negli anni Novanta collaborò con va ...