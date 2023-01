Ad Abu Dhabi cresce il Negev Forum | tra Netanyahu e gli Usa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Alti funzionari di Stati Uniti, Israele, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Bahrein e Marocco si sono riuniti il 9 e 10 gennaio, ad Abuper un incontro delcon cui continuare a discutere dell’integrazione regionale — che passa anche dal dialogo avviato tra Israele e mondo arabo. Il primo risultato concreto è il rinnovo dell’appuntamento per un prossimo vertice ministeriale. Lo scorso marzo, il Vertice delè stato organizzato a Sde Boker (kibbutz la cui scelta fu simbolica, luogo in mezzo al deserto israeliano in cui David Ben Gurion, padre dello Stato ebraico, si ritirò dalla vita politica). Era stato un incontro regionale senza precedenti, organizzato in 72 ore, a cui aveva preso parte anche il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken — per dare un messaggio forte su quanto gli Stati Uniti ...

Agenzia stampa degli Emirati

