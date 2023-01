Achille Mauri è morto. Chi era l'editore amico di Umberto Eco - Cronaca - quotidiano.net

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Originario di Rimini, si è spento a Rosario, in Argentina. L'annuncio della famiglia. Una vita per i ...

Il Libraio

Originario di Rimini, si è spento a Rosario, in Argentina. L'annuncio della famiglia. Una vita per i ...È morto, presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta. Ad annunciarne la scomparsa la moglie Diana, i figli Santiago e Sebastiano e tutta la famiglia ... Addio ad Achille Mauri Achille Mauri si è spento questa notte a causa di una breve malattia a Rosario, in Argentina, circondato dall’affetto dei suoi cari.(mi-lorenteggio.com) Rosario, 11 gennaio 2023 – È morto Achille Mauri, Presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Si è spento questa notte a causa di una ...