Acerbo Prc-UP | “Israele vieta bandiera palestinese | l’Ue non ha niente da dire?”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA – “Il nuovo governo ultra reazionario israeliano, che nega espressamente il principio dei due stati per i due popoli, rivendicando il pieno diritto didi colonizzare tutti i territori palestinesi, ora nega loro pure il diritto di esporre la loro. Il nuovo esecutivo Netanyahu é un governo razzista, suprematista e che nega esplicitamente gli accordi di Oslo, anche se mai di fatto rispettati anche dai precedenti, che hanno invece costruito un sistema di apartheid per i palestinesi. Tutto ciò accade sotto gli occhi silenti dei paesi europei e degli Usa, campioni dei doppi standard e della doppia falsa morale, silenti e anzi ben accoglienti il nuovo esecutivo di estrema destra fanatica e integralista di”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, ...

Acerbo(Prc-UP): Israele vieta la bandiera palestinese. Esponiamola ... ROMA - "Il nuovo governo ultra reazionario israeliano, che nega espressamente il principio dei due stati per i due popoli, rivendicando il pieno diritto ...