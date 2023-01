Accoltellato a capodanno | Roberto Bembo è morto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Collegio medico riunitosi stamattina nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Moscati, al termine del necessario periodo di osservazione, alle ore 19,40 ha accertato la morte cerebrale del 20enne di Mercogliano. L’esame diagnostico che non ha riscontrato alcuna attività cerebrale. Dopo dieci giorni di lotta in terapia,non ce l’ha fatta. La disperazione dei familiari, il dolore di un’intera comunità. L’accusa ora per gli aggressori è di omicidio volontario, morte cerebrale per il giovaneL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Verrà dichiarata la morte cerebrale di Roberto Bembo , il giovane 21ennela notte dia Mercogliano , in provincia di Avellino, in seguito a una maxi rissa nata alle sette del mattino tra due gruppi per un parcheggio sbagliato nello spiazzale di un ... Morto giovane accoltellato a Capodanno in Irpinia - Campania Verrà dichiarata la morte cerebrale di Roberto Bembo, il giovane 21enne accoltellato la notte di Capodanno a Mercogliano, in ...