Accise | scontro tra FdI  e Forza Italia Ira di Meloni per il “fuoco amico” | «Inaccettabile»

la Repubblica

Critiche sul peso delle, (ora tornate a gravare sui costi del pieno) accuse di speculazioni, ...444 euro e gasolio 2,531 euro) Codacons, ora i responsabili L'impennata ha acceso loa ......'dell'operazione trasparenza' e rispedendo al mittente le richieste di intervenire sulle... Intanto, il dibattito -va avanti, e non solo tra i partiti: se l'Antitrust chiede alla Gdf la ... Taglio alle accise, tentazione retromarcia: il governo nell’angolo teme la crisi di consensi Il boom sul prezzo dei carburanti divide la maggioranza. Meloni: «Che l'opposizione attacchi è normale; che nella maggioranza ci sia chi va in tv a parlare di taglio mi fa infuriare». Cattaneo (FI): « ...Ha imposto alcuni nuovi obblighi di trasparenza per contrastare i fenomeni di speculazione, ma non è intervenuto sulle accise ...