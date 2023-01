Accise | la premier Meloni rivendica la linea del governo | «Abbiamo fatto una scelta di giustizia sociale»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LaGiorgia, nella rubrica social Gli appunti di Giorgia, si è espressa in merito al taglio dellesu benzina e diesel, facendo chiarezza sulle ragioni che hanno portato ila escludere misure di aiuti concreti agli automobilisti nel decreto sul carburante. «Per tagliare lenon avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle Pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della», ha spiegato la. «Invece di impegnare 10 miliardi all’annodeciso di concentrare le risorse su chi ne aveva più bisogno.unache rivendico ...