Acciaierie d’Italia | la Uilm | “I lavoratori chiedono l’intervento diretto del governo”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Con il referendum tenutosi in questi giorni in fabbrica, idell’ex Ilva di Taranto hanno espresso la volontà che ilintervenga per assicurare una prospettiva industriale, ambientalmente compatibile, che garantisca il lavoro. Dopo oltre 10 anni di sofferenze e incertezze diciamo basta alla cassa integrazione e agli interventi estemporanei con cui si sprecano denari pubblici senza alcuna certezza di futuro”. Lo dichiarano Guglielmo Gambardella e Davide Sperti, rispettivamente segretario nazionaleper la siderurgia e segretario responsabileTaranto, a margine dell’iniziativa sindacale odierna di, Fiom e Usb tenutasi a Montecitorio presso la Commissione Ambiente Territori e Lavori Pubblici. “Ilin carica – aggiungono – deve decidere adesso come ...