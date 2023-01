A Roma puoi abitare dentro un teatro romano | lo strano palazzo che poggia sul Teatro Marcello

RFI

Viale Palmanova a Milano o il Grande Raccordo Anulare a. PIERO CRUCIATTI È lì che ha ... Tu cosafare '; 'Alessandro: 27esimo giorno di sciopero della fame. Quanto deve ancora andare avanti'.... già prefetto a Brescia dal 2015 al 2017 , è stato trasferito aa capo del dipartimento delle ... Per ogni tuo interesse,avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail. Linea Alta Velocità Roma – Napoli, in direzione Roma, dalle ore 19 ... A gennaio è scaduta una convenzione con la Motorizzazione Civile che permetteva ai vigili urbani di risalire dalla targa ai proprietari dei veicoli multati ...Segretaria della Flai Cgil, Tina Balì sarà capolista del Polo Progressista, lista di sinistra in sostegno della candidata del Movimento 5 Stelle ...