(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati della Banca d'Italia, ial settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono cresciuti del 3,5% sui dodici mesi (3,4% nel mese precedente). Iallesono aumentati del 3,8% sui dodici mesi (4% nel mese precedente) e quelli alle società non finanziarie del 2,8% (contro il 3,1% nel mese precedente). I depositi del settore privato sono diminuiti dello 0,3% sui dodici mesi (-0,2% in ottobre); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 3,2% sullo stesso periodo dell'anno precedente (-6% in ottobre). Adi interesse suierogati nel mese alleper l'acquisto di ...

Notiziario USPI

I tassi di interesse sui nuovialle società non finanziarie sono stati pari al 2,94 per cento (2,54 nel mese precedente). .Nuovi aumenti adei tassi di interesse suibancari in Italia, a riflesso degli aumenti al costo del danaro che sta portando avanti la Bce in riposta all'elevata inflazione. Secondo l'ultima edizione ... A novembre prestiti a famiglie e imprese +3,5%, tassi in salita ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo i dati della Banca d’Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Ba ...I tassi sulle nuove erogazioni di credito al consumo sono passati al 9,25 per cento (8,93 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al ...