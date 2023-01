A Milano limite di 30 km orari dal 2024

Open

- In primavera i limiti saranno abbassati a Bologna e in molte strade di Torino, anche Roma si sta preparando alla slow mobility, Giunte di colori diversi hanno dato pareri ...... quindi Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,, Monza e Brianza, Pavia, ... Ilè fissato al 70% dei seggi dell'intero Consiglio. Nelle liste plurinominali è prevista l' ... L'ordine del giorno: «A Milano limite di 30 chilometri all'ora per tutta la città dal 2024» Tommaso Ferrari, assessore alla mobilità della giunta Tommasi, ha dichiarato l’intenzione di stabilire i 30 chilometri all’ora come limite di velocità urbano. Non ha specificato se in centro o in tutt ...Con il limite di velocità c'è la speranza di ridurre gli incidenti stradali e provocare meno morti sulle strade. Sulla carta una vera e proprio rivoluzione.