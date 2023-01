A Genova il vero appuntamento per la rissa tra ultras | il piano sfumato per l’agguato di quattro tifoserie contro i napoletani

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Iltradomenica 8 gennaio non doveva essere sulla A1 poco prima di Arezzo, ma davanti allo stadio Marassi. Ad aspettare ai tifosi del Napoli c’eranogruppi, pronti a una battaglia che, se possibile, sarebbe stata peggiore di quella a cui si è assistito sull’Autostrada del Sole. È questo il retroscena che emergerebbe dalle immagini fuori dallo stadio genovese nelle mani degli agenti della Digos, come riporta il Corriere della Sera. Sul piazzale si vedono assieme ai tifosi della Sampdoria, quelli di altri gruppi storicamente gemellati con i doriani: baresi, ternani enesi. Presenza confermata anche da un dettaglio in curva al Marassi durante il minuto di raccoglimento per Gianluca Vialli: al centro della curva sono spuntati ...