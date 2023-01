A Genova era pronto un agguato ai napoletani | casuali gli scontri con i romanisti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Emergono nuovi particolari dalle indagini relative ai violentiavvenuti domenica scorsa sull’autostrada A1 tra gli ultras della Roma e del Napoli. Secondo una nuova ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera, gli ultras della Curva A, che secondo La Stampa potrebbero appartenere al gruppo Mastiffs, non avrebbero dovuto scontrarsi con gli avversari in autostrada, come accaduto, bensì lo stadio Marassi di. Nel giorno del ricordo a Gianluca Vialli era in programma un mega assalto, una rissa stile anni Ottanta tra ie un gruppo di quattro tifoserie che per l’occasione si erano dati appuntamento a: i sampdoriani, i baresi, i ternani e i veronesi. Ecco un altro retroscena sul quale sono al lavoro gli agenti della Digos che hanno tra le mani le immagini della curva dello stadio Marassi ...

Corriere della Sera

... ora accusato dalla Procura didi peculato e circonvenzione d'incapace. Per comprendere ... come ricostruisce il Corriere della Sera , l'attore romanoincappato in una condanna con ...... il documento che scriverà il futuro dello scalo, a più di vent' anni di distanza da quello tuttora vigente firmato dal primo presidente dell'autorità portuale di, Giuliano Gallanti.il ... Ultras del Napoli: l’assalto doveva essere a Genova (dove non sono mai arrivati) Genova - Tornano a Genova i furti con la tecnica del vol à la portière: il ladro apre la portiera dell'auto per arraffare borse e altri oggetti. L'ultimo episodio è accaduto ieri a Sampierdarena. Una ...Sono più di 130 mila le prestazioni di diagnostica per immagini che la Liguria ha acquistato dal privato accreditato, contrattualizzato e non contrattualizzato, per dare una risposta in tempi brevi al ...