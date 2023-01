A che punto siamo con l’accessibilità digitale in Italia?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Quello che poteva essere un pregio, un esempio per tutti gli altri (come accaduto per la PEC), non ha prodotto i risultati sperati. Perché la situazione delinè tutt’altro che rosea, nonostante il nostro Paese sia stato tra i pionieri nel porre l’attenzione – anche a livello legislativo – sul diritto di uguaglianza nell’accesso alla rete (partendo dai portali del servizio pubblico) per tutti i cittadini. Ovviamente, con il passare del tempo le nuove tecnologie hanno portato a nuove dinamiche e ora che l’Europa ha mosso passi concreti in direzione dell’abbattimento delle barriere architettoniche tecnologiche e digitali, a breve l’interno mondo della rete dovrebbe riuscire a uniformarsi. LEGGI ANCHE > Accesso a internet e disabilità: quali sono le principali barriere in rete? Prima di andare ad ...