70 411 visitatori nel 2022 per i Musei gestiti dalla Soprintendenza | è boom per San Pietro a Corte

Bilancio positivo, nel 2022, per i musei e siti archeologici gestiti dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino diretta da Raffaella Bonaudo, con oltre 70.411 visitatori nel 2022 per i Musei gestiti dalla Soprintendenza. Al Museo Archeologico di Buccino sono stati 2.619. Ad Avellino dati positivi per il Carcere Borbonico (8.174), per le Aree Archeologiche di Mirabella Eclano (1.796) e Atripalda (369).