30 anni di carriera per Laura Pausini ma NON festeggerà a Sanremo 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)festeggia 30dinel, tanti sono quelli trascorsi da un bellissimo Festival diche le fruttò la vittoria con La Solitudine. Era il 1993 e da quel momento sono passati quasi 30. “Quasi” perché in realtà all’epoca il Festival si teneva alla fine di febbraio, non all’inizio del mese come invece accade oggi. I 30 didi, dunque, scattano il 27 febbraio, una data che non rende possibile i festeggiamenti sul palco del Teatro Ariston di, in occasione dell’edizione numero 73 guidata da Amadeus. Sarebbe stato bellissimo festeggiare sul palco da dove tutto ha avuto inizio con quella indimenticabile canzone ...

Il Riformista

... le emozioni della quindicesima puntata VOGLIA D'ESTATE 'Grande Fratello Vip' beach: guarda le bellezze in spiaggia! 69Dalila Di Lazzaro, guarda gli scatti della suaEMOZIONI E COLPI ...... qui ne trovate altre che possono fare al caso vostro : Willow e gli altri: 12 fantasy degli'... inaspettati ma perfettamente riusciti 10 star che hanno salvato la propriarifiutando un ... Romeo assolto dopo 6 anni di gogna mediatica che è peggio del carcere e i procuratori fanno carriera Non giocava da ottobre ed è tornato in campo proprio contro l'Inter, nella gara persa dal suo Parma ai supplementari a San Siro (2-1, 10 gennaio), valida per gli ottavi di Coppa Italia. E come già mol ...I prossimi “poveri” italiani saranno i pensionati delle cosiddette libere professioni, che dopo aver versato per anni contributi agli ordini e alle rispettive casse previdenziali, riceveranno in cambi ...