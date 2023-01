2022 | l' anno d' oro delle auto di lusso

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilnon è stato unfacile per l’industriamobilistica mondiale. Il mercato americano ha vissuto dodici mesi di passione, attraversando il periodo più buio da dieci anni. L’Europa ha visto le vendite scendere per alcuni mesi ma la fine dell’ha segnato una ripresa e ilpotrebbe chiudersi con un calo marginale. In Cina le immatricolazioni sono salite di un timido 1,7%. Tutta colpa della mancanza di componenti, dell’inflazione, della guerra,incertezze dei consumatori. Ma questi problemi non htoccato il mondodi. Ferrari ha chiuso il terzo trimestrecon un utile netto di 228 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto a unfa ...