Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gli eventi datati 11Nei primi mesi del 2014, in una classifica sui 100 viola di sempre pubblicata dal Guerin Sportivo, Rossano Donnini lo posizionò al secondo posto, dietro solo a Giancarlo Antognoni. L’112013 si spegneva Julio Botelho, meglio conosciuto come Julinho, tra i protagonisti del primo scudetto della storia gigliata. Bernardini lo notò al Mondiale del ’54: tre stagioni nella Fiorentina, con l’ultima condizionata dalla saudade. Fece dipingere di viola i muri della sua stanza e scoppiò in lacrime quando morì Guido Gratton, come scrisse la Gazzetta dello Sport. E novant’anni fa nasceva Renato Gelio, una presenza in Serie A con la Triestina e 83 nel torneo cadetto tra Catania e Brescia. Ottanta invece per Lucio Mujesan, 73 gare nel massimo campionato e la coccarda tricolore conquistata con il Bologna nel 1970. L’11 ...