11 film pronti a conquistare il box office nel 2023

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilsarà un altro anno ricco di blockbuster e diche, sulla carta, si preparano ail box, offrendoci un ventaglio di possibilità per tutti i gusti, dai cinecomic fino all'arrivo di brand centenari che avranno la loro versione audiovisiva. Andiamo a scoprirli insieme. Il risultato al boxè spesso un terno al lotto, ma per moltisembra esserci una certezza matematica, che potremmo provare quasi ad anticipare. O quanto meno a pronosticare. Di seguito la nostra lista vuole provare a giocare con una veggenza spicciola, per indovinare i risultati del botteghino nel corso delbasandosi sull'assunto che se nasci con l'obiettivo di essere un blockbuster non puoi fallire nel numero di biglietti staccati. A meno di clamorosi ribaltoni. ...