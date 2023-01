Zidane | le tensioni nascoste e il momento “Optì Pobà” del calcio francese

Goal.com

Forse a mettere più pensiero è il Cristiano Ronaldo fuori dal campo, leche ... Liga, Supercoppa di Spagna, Champions, Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per club con Zinedinein ......davanti alla testata dia Chiellini. Da una parte quelli " Pd in primis " che sembra non aspettassero altro che un inciampo del nuovo governo e che sono pronti a festeggiare letra ... Le Graet attacca Zidane, poi le scuse: "Frasi maldestre" Dopo la bufera per le frasi su Zidane, il presidente Noël Le Graët si scusa: 'Frasi imbarazzanti che hanno creato un malinteso, non rispecchiano affatto il mio pensiero, né la mia considerazione per i ...Zidane non si tocca. Si sono incazzati un po’ tutti, da Mbappé al Ministro dello Sport. L’Equipe lo attacca in copertina: il presidente verso l’addio Nel mentre in Italia eravamo presi dal Napoli camp ...