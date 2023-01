XXXIV Convegno AIF | l’inizio di un percorso

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 gennaio 2023) di Ugo Calvaruso e Roberta Bruno A seguito delNazionale dell’Associazione Italiana Formatori, che si è tenuto nei giorni 24, 25 e 26 novembre a Milano (Centro culturale San Fedele), a Roma (Cnel) e a Napoli (Unione degli Industriali), possono dirsi stabilite alcune linee guida fondamentali in ambito formativo, messe per iscritto nel “Manifesto della formazione Utopistica”, firmato da più di 30 direttori di enti di formazione e dai rappresentanti dell’Associazione Italiana dei Formatori. Le prime giornate: il nuovo ruolo della formazione e il confronto con le istituzioni L’istanza presentata durante le tre giornate riflette su come il nuovo ruolo della formazione può supportare la generazione di futuro e di maggiore benessere individuale e diffuso all’interno di un processo di trasformazione socioeconomica e tecnologica. I temi presi in ...