WWE | Si infittisce il roster di NXT | in arrivo un innesto direttamente dal Giappone

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 gennaio 2023) Triple H è attualmente al comando della WWE. Non si sa se lo sarà ancora a lungo dato l’imminente rientro di Vince McMahon, ma per il momento sta impostando la sua campagna acquisti proprio come accadde egli anni d’oro di NXT. Sta mirando principalmente su talenti cresciuti nell’ambito nipponico, come ad esempio la firma di Dragon Lee e l’interesse per Tama Tonga. E’ dato quasi per certo però l’acquisto di un Young Lion. L’identikit E’ stato spottato ad Orlando per un tryout privato il giovane Karl Fredericks. Il giovane si è affacciato per la prima volta a questo business nel 2015 quando ad allenarlo ci fu Reno Scum. Ha debuttato in New Japan ne 2018 e l’anno dopo ha vinto la Young Lion Cup. Il suo contratto con la federazionese è terminato ad agosto 2022 e la WWE è stata lesta nell’acquistarlo incorporandolo neldi NXT.