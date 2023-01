WWE | Chelsea Green sarebbe in attesa di un “coinvolgimento narrativo”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempi bui sembrano abbattersi sulla WWE (stando perlomeno alle voci di internet) perché, dopo il ritorno di Vince McMahon nella compagnia, sembra che quest’ultimo voglia riprendere in mano le redini della stessa per sabotarla, boicottarla e, magari, venderla al primo acquirente che gli capita sotto mano. Ma, superate le speculazioni infondate, le dicerie, le visioni distopiche che circolano sul web (spesso surrogate da chi non conosce, o chi finge di non conoscere), un barlume di speranza sembra ancora sussistere, ancorata con le unghie sul monte Everest nel bel mezzo dell’Apocalisse tanto annunciata, ed è rappresentata dal possibile ritorno di alcuni atleti a Stamford. C’è ancora speranza Messi a riposo i “calambour” che questo periodo richiama a gran voce per via delle assurdità di alcune ipotesi, c’è da notare che Fightful Select ha pubblicato i contratti di tre atleti ...

The Shield Of Wrestling

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Backstage update on several wrestlers rumoured to be making their way to WWE soon. Fightful Select has published a new report providing updates on the status of several free-agent wrestlers - ...